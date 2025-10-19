Genoa, Masini: "Volevamo vincere. Rigore Cornet? Solo chi si prende la responsabilità sbaglia"

Termina 0-0 tra Genoa e Parma. I rossoblu non riescono a trovare la prima vittoria stagionale, nonostante la superiorità numerica dal 42° minuto del primo tempo. Tante occasioni per la squadra di Vieira che, al settimo di recupero ha avuto la chance di vincerla con il rigore di Cornet, ipnotizzato da Suzuki. Genoa che rimane in fondo alla classifica con 3 punti.

Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato il centrocampista rossoblu, Patrizio Masini, queste le sue parole.

"Volevamo vincere. Servono punti e volevamo cominciare oggi. Dopo un avvio così è normale ci siano dei malumori nei tifosi".

Quali sono le cause di questa mancanza di pericolosità?

"Loro si sono chiusi molto bene. Suzuki ha fatto diverse ottime parate, oltre al rigore. Sono sicuro che ci sbloccheremo e torneremo a fare quello che abbiamo fatto lo scorso anno".

Avete parlato con Cornet?

"No, siamo una squadra. Si è preso la palla e ci vuole coraggio a prendersi la responsabilità in un momento del genere".

Cosa bisogna fare per ripartire?

"Dobbiamo iniziare a fare punti. L'atteggiamento non manca ma bisogna lavorare sui dettagli".