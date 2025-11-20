E se Messi avesse scelto la Spagna? L'ex ct argentino: "Le carte erano già pronte"

L'ex ct dell'Argentina dal 2004 al 2006 José Pékerman, ha svelato all'"Olé Summit 2025" lo stratagemma che aveva attuato per impedire a Leo Messi di finire a giocare per la nazionale spagnola, agli inizi della sua carriera.

"Poiché le pratiche burocratiche per la sua partecipazione al Mondiale Under 20 con la Spagna erano già pronte, dovevamo sbrigarci", ha spiegato. Il 29 giugno 2004, Pékerman organizzò una partita amichevole per proteggere Messi e impedirgli di giocare per la Spagna. Tutto quello che doveva fare era giocare un'amichevole, firmare il modulo e inviarlo alla FIFA.

Pekerman racconta che non voleva farselo sfuggire: "In Spagna avevamo informazioni su Leo Messi da un torneo Under 17 in Finlandia, dove aveva giocato per la Spagna. Lo staff tecnico spagnolo ci aveva detto che se avessimo avuto quel ragazzo, avremmo vinto. Ho detto a Tocalli che ero sbalordito, che era il giocatore del futuro. Non potevo sbagliarmi, era il nuovo volto del calcio argentino, una benedizione. Ma poiché le pratiche per la sua partecipazione al Mondiale Under 20 in Spagna erano già pronte, il che avrebbe bloccato la sua partecipazione, dovevamo sbrigarci".

Poi aggiunge: "Tocalli mi disse che aveva la squadra pronta per il Campionato Sudamericano Under 20, che sarebbe iniziato di lì a un mese. 'Come puoi dirmi che c'è un ragazzino da aggiungere soltanto adesso?' Gli risposi che non volevo che giocasse se non fosse necessario, ma che doveva solo giocare un'amichevole, firmare la lista e inviarla alla FIFA. E questo è tutto, mai più la Spagna. Parlai con il presidente, glielo dissi, gli dissi che volevo venire, dovevamo mandare l'invito al Barcellona", ha raccontato.

Pékerman ha sottolineato: "Ho detto a Don Julio (Grondona) di cercare un avversario qualsiasi, che Tocalli ne era a conoscenza, ma a una condizione: che la partita si giocasse allo stadio dell'Argentinos Juniors. Visto che Diego aveva giocato lì...". Si giocò l'amichevole, Leo Messi indossò la maglia argentina e l'Argentina sconfisse il Paraguay per 8-0.