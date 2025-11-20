Capello: "Italia, adesso non abbiamo grandi campioni. Spero in una rivincita del 2022"

E' il giorno dei sorteggi dei playoff per i Mondiali del 2026. E per parlare di questo, e della Nazionale italiana, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha contattato Fabio Capello: "Gattuso ha preso in mano la squadra dopo le prime due partite del girone - ha esordito l'ex allenatore del Milan - ha centrato delle vittorie ed è riuscito a dare un po’ di spirito alla squadra. Non abbiamo visto grande gioco o grande personalità, la sconfitta subita contro la Norvegia aveva lasciato un segno ai giocatori.

Però Gattuso ha fatto ciò che doveva e questo è importante. Con la Norvegia ci siamo ancora una volta inchinati e questo ci obbliga a pensare alle nostre reali capacità. Ho sentito ciò che Rino ha detto alla squadra dopo la partita..."

"Adesso non abbiamo grandi campioni - ha proseguito - quindi l’aspetto più importante è creare la mentalità del gruppo, ma è difficile: storicamente l’Italia è andata avanti nei grandi tornei quando ha avuto un gruppo solido di una squadra. Invece ora siamo un po’ frammentati, ogni calciatore arriva da realtà differenti". E su quale avversario preferirebbe non ci sono dubbi: "Preferirei ancora la Macedonia, anche solo per rivincita, per l’esperienza del 2022".