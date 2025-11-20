Milan, Bartesaghi: "Seguo ancora Theo in Arabia. Qui invece mi soffermo più su Spinazzola"

Che Theo Hernandez sia l'idolo di Davide Bartesaghi non ci sono dubbi. Terzino sinistro cresciuto nel Milan proprio quando il francese faceva il solco sulla fascia sinistra. E proprio del giocatore ora in forza all'Al-Hilal ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolineando come lo segua ancora adesso nonostante giochi in Arabia: "A volte riesco a guardare qualche spezzone, magari dei gol che ha segnato, oppure gli highlights delle partite o altri video. Se devo pensare al campionato italiano, invece, mi soffermo più su Spinazzola. Però sto cominciando a pensare di avere uno status solo mio, sto lavorando per questo. Per essere Bartesaghi".

Tornando alla partita con l'Italia Under 21 contro il Montenegro ha sottolineato come può essere più offensivo: "Con il Montenegro abbiamo pensato un po’ più alle preventive, diciamo che cerco sempre di capire quando posso andare: se vedo la mezzala che mi copre, allora posso spingere di più".

Chiosa sui tacchetti e allo scivolone nell'ultima gara in Nazionale: "Ma i tacchetti erano nuovi! Va beh, sono cose che capitano, e poi il campo con tutta quella pioggia era proprio brutto e il margine di errore molto sottile. Così loro hanno segnato, però abbiamo saputo reagire all’episodio".