Chivu, occhio al debutto nel derby: gli ultimi 4 tecnici stranieri dell'Inter hanno sempre perso

Cristian Chivu si prepara al suo primo derby da allenatore dell’Inter, ma l’esordio nella stracittadina non è mai stato semplice per i tecnici stranieri seduti sulla panchina nerazzurra, sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport. Gli ultimi quattro, infatti, hanno tutti iniziato con una sconfitta. Tra questi c’è anche José Mourinho, che nel 2008 cadde contro il Milan di Ronaldinho, in una partita in cui Chivu era ancora in campo da giocatore. Lo “Special One” avrebbe poi ribaltato la tendenza vincendo i successivi tre derby ma l’impatto iniziale restò amaro. Ancor più difficile era stato il debutto di Hector Cuper nel 2001, un 2-4 subito in rimonta che anticipò un rapporto complicato con il derby.

A seguire arrivarono Benitez e Leonardo, battuti entrambi nella loro unica apparizione contro il Milan: per lo spagnolo fu uno dei primi segnali di un’avventura traballante, mentre il brasiliano vide interrompersi una rincorsa in campionato proprio nella gara dominata dai rossoneri con le giocate di Pato.

L’ultimo tecnico a inaugurare la sua esperienza nel derby con una sconfitta fu Gasperini, che nell’agosto 2011 perse la Supercoppa nel cosiddetto “derby cinese”. Da allora nessun allenatore dell’Inter ha più fallito il proprio debutto: il filotto fu spezzato da Ranieri, subentrato proprio a Gasp, grazie al solito Milito, autentica sentenza nei confronti del Milan. Simone Inzaghi, che in seguito ha costruito una serie di sei successi consecutivi contro i rossoneri, iniziò invece con un pareggio.