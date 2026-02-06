Liverpool, Curtis Jones nel mirino dell'Aston Villa: Emery vuole puntarci per l'estate

Curtis Jones potrebbe diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato in Premier League. Secondo quanto riportato da Team Talk, l’Aston Villa è tra i club interessati al centrocampista inglese del Liverpool, in una corsa che coinvolge anche Tottenham e Newcastle.

Il futuro di Jones è legato alle valutazioni del Liverpool, chiamato a prendere una decisione considerando che al giocatore resta meno di un anno e mezzo di contratto. I Reds avevano già respinto alcuni approcci nella finestra invernale (vedi Inter) per non indebolire la rosa, con Arne Slot che ha fatto sapere alla proprietà di considerare Jones un elemento molto apprezzato, pur confermando che non sono ancora partite le trattative per il rinnovo.

In questa stagione di Premier League, Jones ha collezionato 21 presenze con 1 assist, mentre con la Nazionale inglese vanta 6 presenze e 1 gol.