Liverpool attento: il Newcastle pensa a Curtis ma la concorrenza sul centrocampista è alta

Tante squadre sulle tracce di Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool piace molto e, nonostante la stagione dei Reds sia formata più da ombre che da luci, sta mettendo in campo delle buone prestazioni. Nel corso dell’annata Arne Slot ha impiegato il classe 2001 già in 30 occasioni fra le varie competizioni (Premier League, Champions, Community Shield, FA Cup e Coppa di Lega) con due assist all’attivo.

Secondo quanto riporta TeamTalk, sul giocatore ci sarebbero le attenzioni del Newcastle che starebbe centrando un sostituto potenziale di Sandro Tonali qualora dovesse partire nel prossimo mercato estivo. I bianconeri non sono però l’unica compagine interessata visto che sul giocatore ci sono anche Tottenham e Aston Villa.