Cutrone, gol dell'ex sfiorato: Fabregas si tiene un punto. Il Como non perde da quasi 2 mesi

La strada verso l'Europa non potrà essere impeccabile e senza curve. D'altronde il Como è tornato in Serie A solo da due anni, sebbene l'effetto Cesc Fabregas abbia portato ad alzare subito l'asticella dopo la salvezza, mentalizzando un intero gruppo. La trasferta di Parma può essere letta come una frenata lungo il percorso, perché non è arrivata la seconda vittoria di fila dopo il trionfo storico sulla Juventus. Eppure merita di essere analizzata lucidamente.

Evitato il peggio

"Quando non puoi vincere, non devi perdere". Ed è proprio quello che è riuscito a fare il Como, dopo essersela vista brutta in un primo tempo in cui invece i Ducali hanno sfiorato più di una volta il gol. Prima con il grande ex Cutrone, con una palla girata di testa e stampata sulla traversa, poi con il mancino di controbalzo di Bernabé su azione sviluppata magistralmente dalla ciurma di Cuesta. Nel complesso la trasferta al Tardini si è rivelata da polveri bagnate per i lariani, che non hanno mai concretamente trovato la via libera per la porta: una spizzata alta di Morata, una girata di Douvikas su suggerimento di Baturina e poco altro. Mentre nel finale di gara Del Prato ha ingaggiato un duello con Butez vinto da quest'ultimo, che ha mantenuto la porta inviolata. Un punto per parte che non va per nulla screditato.

Perdere? Quasi mai

Sempre meglio che rimanere a mani vuote, almeno restare a contatto con le forze principali del campionato lassù. Buona notizia il pari dell'Atalanta - stessa che al Tardini è stata frenata in stagione dai ragazzi di Cuesta -, mentre resta grande attesa a proposito dei risultati di Roma, Juventus e Bologna in ottica classifica. Il Como è al sesto posto al momento, in piena zona Conference League. E Fabregas ha voluto sottolineare un dato sulla crescita della sua squadra: "Dal 15 marzo a San Siro, sono quasi 8 mesi che abbiamo perso solo 3 partite, a Barcellona, a Bologna e contro l'Inter". Più nel breve termine, l'unica sconfitta stagionale arrivata al Dall'Ara contro i rossoblù dista 57 giorni: i lariani sono imbattuti da quasi due mesi in Serie A. E con Parma è arrivato il terzo clean sheet dall'inizio della nuova annata. A dimostrazione di quanto, sulle rive del Lago, ci sia più di un motivo per sorridere. E sperare.