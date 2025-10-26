Il Parma cresce, il Como non dà continuità. Fabregas lo accetta: "Se non puoi vincere non devi perdere"

Sfida particolarmente intensa e ricca di duelli, quella andata in scena al Tardini nel pomeriggio di ieri fra Parma e Como, con le due squadre che non sono andate oltre lo 0-0. Un punto importante per i padroni di casa, un'occasione persa per dare continuità al bellissimo successo sulla Juventus per i lariani. Ai punti meglio il Parma, pericolosissimo soprattutto nel primo tempo con anche un palo colpito dal grande ex Cutrone.

Le parole di Cuesta

"A livello difensivo è stata una costante, anche nelle partite giocate prima abbiamo avuto l'intenzione di pressare alto e recuperare nella metà campo avversaria. Siamo stati solidi anche quando abbiamo difeso più basso. Siamo anche migliorati nella gestione della palla, che ci ha permesso di arrivare nella metà campo avversaria con continuità. L'atteggiamento è una costante ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita. Difendono compatti e in undici giocatori insieme. Questa è la linea che dobbiamo tenere sempre".

Le parole di Fabregas

"Partita diversa da altre. Me l'aspettavo, una partita molto difensiva e con contropiedi. L'hanno preparata bene, abbiamo trovato difficoltà nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo cambiato tutti e siamo migliorati, abbiamo avuto più ampiezza e profondità, ma non abbiamo creato grandi occasioni. Abbiamo dato la sensazione di essere più noi. Quando non puoi vincere, non devi perdere".