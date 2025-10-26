Juventus, si accelera per il rinnovo di Yildiz: Comolli incontra la famiglia. I dettagli

La Juventus è pronta a blindare Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero è uno dei punti di riferimento della squadra di Igor Tudor. Con le sue giocate e la sua fantasia il calciatore turco è uno dei profili più interessanti in Europa. Nella stagione in corso il tecnico croato ha impiegato il classe 2005 in dieci occasioni fra campionato e Champions League andando a segno in due occasioni realizzando quattro assist. Numeri importanti per un profilo molto interessante che però ha attirato le attenzioni delle big europee come il Real Madrid.

Comolli accelera e incontra la famiglia

Il contratto del giocatore al momento andrà in scadenza nel 2029 con un ingaggio di circa 1,7 milioni di euro. Adesso la volontà è quella di accelerare le operazioni ed arrivare al rinnovo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Comolli avrebbe incontrato la sua famiglia proprio nell’intenzione anche di anticipare la concorrenza delle Merengues.

I dettagli del nuovo contratto di Yildiz

La volontà infatti è quella di prolungare di un altro anno le permanenza in bianconero, e quindi proponendo una scadenza di contratto nel 2030, con uno stipendio che arriverebbe a 5,5 milioni di euro a stagione, lo stesso emolumento riconosciuto a Jonathan David.