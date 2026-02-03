Milan, Bartesaghi: "Roma un episodio sfortunato, adesso è il momento di svoltare"

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida col Bologna: "Siamo consapevoli che è un momento importante per dare la svolta alla stagione, siamo sicuri dei nostri mezzi e cercheremo di metterli in campo stasera".

C'è voglia di riscattare la serata di Roma?

"E' stato un episodio sfortunato, ma nel calcio non può andare bene e sono concentrato sul fare bene stasera".