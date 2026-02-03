Bartesaghi: "Allegri ci ha messi in guardia per stasera. Saelemaekers out? Qui tutti importanti"

Il laterale del Milan, Davide Bartesaghi, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare il match di questa sera contro il Bologna al Dall'Ara. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come avete gestito i 9 giorni di pausa?

"Allegri ci ha dato qualche giorno perché era giusto equilibrare la settimana, però credo che ci siamo allenati bene e cercheremo di dare il meglio di noi stasera".

Cosa vi aspettate dal Bologna?

"Il mister ci ha messo in guardia. Bisogna stare sul pezzo dando il massimo".

Quanto pesa l'assenza di Saelemaekers questa sera?

"Abbiamo giocatori forti, siamo tutti importanti, quindi daremo il massimo".