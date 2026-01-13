Da Cremona alla Cremonese: ora la Juventus è davvero di Spalletti

La Juventus continua a vincere e convincere e anche contro la Cremonese la squadra di Luciano Spalletti è stata dominante. I bianconeri hanno vinto per 5-0 ed erano diversi anni che la Vecchia Signora non segnava così tanto. L’ultima goleada allo Stadium risaliva al 4 febbraio 2018 con un 7-0 al Sassuolo. Contro la Cremonese la Juventus è partita subito bene e, dopo pochi minuti, Jonathan David ha colpito il palo. Ma i bianconeri hanno continuato a spingere e Fabio Miretti ha lasciato partire un gran tiro che è andato a sbattere su Bremer, che così ha sbloccato il risultato. Nemmeno il tempo di ripartire e la Juventus ha continuato a essere concentrata e vogliosa di fare bene. L’azione del secondo gol è stata di pregevole fattura e uno splendido recupero di Yildiz ha innescato Locatelli, che a sua volta ha servito Thuram: il francese si è fatto tutto il campo di corsa e ha servito perfettamente David, che non ha potuto far altro che raddoppiare. Prima della fine del primo tempo, è lo stesso numero 10 bianconero a calare il tris. Nella seconda frazione di gioco, la Juventus è rientrata in campo affamata e McKennie ha raccolto un pallone fantastico di Miretti, anche se alla fine la conclusione del numero 22 juventino è stata messa in porta da Terracciano. Infine, è sempre lo stesso americano a chiudere le danze con un bel colpo di testa.

Kalulu orgoglioso della Juventus.

Pierre Kalulu, al termine della gara contro la Cremonese, ha analizzato la prestazione della Juventus in conferenza stampa: “Per essere onesto io penso che non ci sia meno pressione, perchè alla Juventus tutti si aspettano sempre partita come questa. Noi stiamo semplicemente giocando meglio. Noi dobbiamo dimostrare sul campo di dover far paura”. Il numero 15 juventino ha anche parlato dei cambiamenti portati da Spalletti: “A livello di squadra siamo cresciuti di più e in campo c’è più sintonia. Adesso pensiamo tutti in maniera uguale”. Infine, Kalulu si è soffermato sul suo legame con la Juventus: “Sono molto felice perchè la Juve è una squadra storica. Quando sono cresciuto in Francia la Juve era dominante. Poi hanno avuto fiducia in me e sarò sempre molto orgoglioso di aver la possibilità di giocare qua. La Juve mi ha dato tanto e in ogni partita provo a rendere al massimo e giocare bene per 90’ minuti”.

Spalletti ha dato un 7 alla Juventus.

Luciano Spalletti, al termine della gara contro la Cremonese, ha analizzato la prestazione della Juve che ha vinto e convinto: “Io la ringrazio per i complimenti e lo dirò anche a mia mamma. Però è fondamentale che capiscano che sono loro i protagonisti, soprattutto in questo calcio fatto di duelli per avere la possibilità di portare la partita su un piano più tecnico. Però bisogna sempre guadagnarsi una seconda palla e vincere un duello fisico, passare dalla pulizia dentro il caos. Noi dobbiamo fare questo step per diventare sempre squadra. Adesso abbiamo fatto dei passi in avanti e questa voglia di essere squadra per noi deve essere normale, perchè è la storia di questa società. Poi quando vedo che si vanno a migliorare delle cose senza essere presuntuosi io sono soddisfatto”. Il tecnico della Juventus ha parlato anche della corsa ai primi posti in campionato: “Non mi so mettere in quei panni. Per me l’Atalanta è una squadra fortissima e Palladino sta facendo un lavoro eccezionale. Poi se sbagli ti vengono addosso come Bologna e Como. Io ho letto che Fabregas ha fatto allungare il campo e io, se fossi un giocatore, vorrei essere allenato da lui. Non vedo l’ora di giocarci contro per fargli i complimenti. Io voglio sentire cosa mi dirà quando glielo chiederò. Lo apprezzavo prima, ma adesso è diventato un idolo”. Infine, Spalletti ha dato un voto alla sua Juventus: “Un buon voto, ma non altissimo perchè ci sono tante cose che potevano darci un altro step in avanti. Poi quando c’è entusiasmo a volte si chiama anche della buona sorte dalla nostra parte come stasera (ieri, ndr) e contro il Sassuolo. Però la squadra ha fatto partite e per noi non è semplice essere così continuativi nelle partite. Io darei un bel 7 stasera”.