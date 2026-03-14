Da Esposito fino a Scamacca: gli osservati di Gattuso a San Siro. Italia in campo tra 12 giorni

Gennaro Gattuso, ct dell'Italia, è presente a San Siro per assistere a Inter-Atalanta e questa non è una novità, visto che ormai era annunciato che volesse vedere all'opera dal vivo molti dei suoi giocatori. Sono tanti gli italiani nelle rose delle due squadre e quelli in campo potenzialmente sono tutti convocabili: Chivu ha schierato Barella, Dimarco e Pio Esposito, Palladino invece si è affidato a Carnesecchi, Scalvini, Bernasconi, Zappacosta e Scamacca.

In panchina poi figurano tra i padroni di casa Acerbi, Bastoni, Frattesi, Darmian e il giovanissimo Lavelli, mentre nella Dea sono pronti a entrare in caso di necessità Sportiello, Rossi, Bellanova e Ahanor. È chiaro che gli osservati speciali sono i due centravanti, che si contendono anche una maglia da titolare. Più complicato invece che vengano convocati Zappacosta e Bernasconi, con Scalvini incerto fino all'ultimo. Sicuri del posto Barella, Dimarco e Carnesecchi. Tra chi non è in campo il solo Bastoni andrà ai playoff al 100%, gli altri big devono meritarsi la chiamata, ma dipenderà da molti fattori.