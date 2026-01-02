Da Gasperini ad Allegri e Gilardino, è la giornata dei ritorni. E Sarri ritrova il Napoli

E' il fine settimana dei ritorni. Il primo weekend del 2026 offrirà sfide molto affascinanti ma soprattutto tantissime emozioni. Come quelle che pervaderanno Gian Piero Gasperini domani sera quando tornerà a Bergamo contro l'Atalanta. Inutile dire cosa sono stati questi ultimi nove anni per la Dea e per il tecnico nerazzurro con l'apice raggiunto (oltre le qualificazioni in Champions League) con la conquista dell'Europa League.

Da Allegri a Gilardino

La giornata si aprirà con un altro ritorno di un ex come Massimiliano Allegri che con il suo Milan farà visita al Cagliari. Domani pomeriggio sarà la volta anche di Alberto Giardino che tornerà al "Ferraris" per sfidare con il Genoa di Daniele De Rossi. La promozione in Serie A al primo anno sulla panchina del Grifone è stata una gioia importanti per l'ex attaccante campione del mondo che l'anno successivo ha conquistato il record di punti per una formazione neopromossa nel massimo campionato.

Sarri sfida il Napoli

Non sarà un ritorno a Napoli, quello sarà il 19 aprile prossimo, per Maurizio Sarri ma la gara contro il Napoli racchiude sempre un sapore particolare. I due secondi posti e il terzo posto nei tre anni passati in azzurro con lo scudetto "perso in albergo" il 29 aprile 2018 a Firenze con il ko 3-0 contro la Viola.