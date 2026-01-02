Roma, dall'Argentina: il Boca Juniors non molla e prepara l'affondo per Dybala

Il tempo scorre e le certezze, al momento, sono poche. In casa Roma il dossier legato al futuro di Paulo Dybala resta uno dei più delicati: il contratto del numero 21 scade a giugno e la decisione definitiva non è ancora arrivata. La volontà del giocatore è chiara, quella di proseguire l’avventura con la Roma, ma il club attende garanzie precise, soprattutto sul piano della continuità fisica e su una significativa riduzione dell’ingaggio.

Nel frattempo, dall’Argentina rimbalza una pista che continua a fare rumore. Secondo quanto riferito da D-Sports e rilanciato da El Intransigente, il Boca Juniors starebbe preparando il terreno per un affondo estivo. L’idea è muoversi subito, sfruttando il regolamento che consente al giocatore di firmare un pre-contratto a pochi mesi dalla scadenza, assicurandosi così il suo arrivo a parametro zero.

Dietro l’operazione ci sarebbe direttamente Juan Roman Riquelme, intenzionato ad avviare già nelle prossime settimane un dialogo con l’entourage della Joya: una bozza di accordo, stando alle indiscrezioni, sarebbe persino pronta. Dybala, però, continua a dare priorità alla Roma e all’Europa, anche per motivi personali e familiari. Ma il Boca non ha alcuna intenzione di arrendersi: la partita, a oggi, resta apertissima.