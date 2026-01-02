Udinese, Runjaic: "Atta può tornare con il Toro. Mercato? Non posso dire se faremo qualcosa"

Oggi inizia ufficialmente il mercato e una delle domande che è stata posta a Kosta Runjaic alla vigilia del match contro il Como riguarda proprio la sessione di trasferimenti invernale dell'Udinese: "In genere è complicata, abbiamo colloqui intensi con la società, siamo attivi e attenti, ovviamente non posso dire se faremo qualcosa. L'attenzione è rivolta al massimo alla partita, c'è un determinato periodo di tempo, conosciamo i punti di forza e dove dobbiamo migliorare. C'è fiducia nel gruppo che abbiamo a disposizione e questo è importante farlo capire, far sì che i ragazzi sentano la fiducia e che tirino fuori sempre di più da loro stessi, sanno che vogliamo alzare l'asticella".

Nico Paz è in testa al gruppo di giocatori per dribbling riusciti, avete pensato a qualcosa di particolare per fermarlo?

"Penso che l'approccio difensivo di squadra sia molto importante. Dobbiamo lavorare in gruppo per fermare Nico Paz, ha già dimostrato l'anno scorso le sue capacità e quest'anno è migliorato ancora, è forse il giocatore migliore per capacità di fornire assist e segnare".

Quanto tornerà Atta?

"Ha svolto due allenamenti leggeri, ancora non potrà essere con noi, ma contro il Torino potrebbe esserci. Anche noi abbiamo giocatori di talento, ragazzi come Nico Paz e Atta non si possono fermare del tutto, è importante difendere di squadra. Va sottolineato che il Como ha altri ragazzi importanti oltre Nico Paz, sarà fondamentale funzionare nel lavoro di squadra. Indipendentemente da chi giocherà nel Como dovremo essere al 100%".

