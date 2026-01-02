Ufficiale Il Pontedera piazza un poker di acquisti nel primo giorno di mercato: la nota del club

Poker di acquisti per il Pontedera. Tramite una nota pubblicata sui propri canali ufficiali il club toscano ha annunciato di aver ingaggiato Andrea Caponi, Luca Piana, Francesco Dell'Aquila e Philip Yeboah. Di seguito la nota del club:

"L'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio dei calciatori Andrea Caponi, Luca Piana, Francesco Dell'Aquila e Philip Yeboah.

Caponi, centrocampista classe '88, 'bandiera' granata con circa 300 presenze, torna a vestire la maglia della squadra della sua città dopo tre anni e mezzo, portando esperienza e leadership.

È un ritorno anche quello di Piana, difensore classe '94, già in granata dal 2019 al 2021. Il roccioso centrale, che può vantare una lunga esperienza in Serie C, arriva a titolo definitivo dalla Cavese.

Arriva dal Torino, in prestito, Dell'Aquila: esterno offensivo rapido e versatile, classe '04, ex Pro Vercelli e Messina, è reduce da una prima metà di stagione all'Arezzo.

Proviene dal Monopoli, in prestito, Yeboah. Punta centrale ghanese classe 2002, ex Hellas Verona, Mantova e Lucchese, ha all'attivo 17 gol in C. Nel 2020, con i veneti, ha esordito in Serie A".