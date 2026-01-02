Ufficiale
Arezzo, interrotto il prestito di Dell'Aquila: l'esterno offensivo torna al Torino
Francesco Dell'Aquila, esterno offensivo classe 2004, lascia l'Arezzo e torna al Torino, club proprietario del cartellino del giocatore. Di seguito la nota dell'Arezzo:
"La S.S. Arezzo rende noto che, il calciatore Francesco Dell’Aquila rientrerà al Torino FC 1906, terminando consensualmente e anticipatamente l’accordo di prestito. La società desidera ringraziare il calciatore per la dedizione espressa in questi mesi vissuti assieme, augurando al ragazzo un felice proseguimento della carriera professionale".
