TMW Pianese, Birindelli: "Il mercato incide quando se ne parla troppo. La nostra è una rosa delineata"

Prima conferenza dell'anno solare in casa Pianese, e vigilia della prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie C, alla quale la formazione bianconera arriva da decima in classifica nel Girone B, con 23 punti all'attivo; avversario di domani, con il match che prenderà il via alle ore 14.30, l'Ascoli, terza forza del raggruppamento.

A parlare a stampa, è stato mister Alessandro Birindelli: "La squadra si è presentata bene, abbiamo avuto qualche difficoltà dovuta al metro ma i ragazzi hanno ripreso con entusiasmo. Inizia adesso il difficile perché nel girone di andata ci siamo conosciute tra squadre, ora ci sarà solo da migliorare: noi, su aspetti come la fase di riconquista della palla o la gestione del possesso. Da inizio anno cerchiamo di aggiungere sempre qualcosa, ma solidità ed equilibrio non sono mancate. Dovremmo quindi tenere l'attenzione sempre alta e commettere meno errori possibile".

La sfida di domani, per altro, sarà ad alta intensità: "I numeri dell'Ascoli sono da squadra di vertice, non c'è bisogno che li dica io: per me è la squadra che per qualità di gioco e di giocatori è la migliore del nostro girone e non solo. Dalla nostra abbiamo comunque compattezza, equilibrio e pazienza, che sarà necessaria per una gara di grande sacrificio. La rosa, poi, è abbastanza al completo, a parte i degenti di lungo corso Ongaro e Vigiani; Coccia e Masetti leggermente acciaccati".

Nota quindi al calciomercato, che ha preso il via proprio quest'oggi: "Il mercato è un fatto che può incidere se se ne parla troppo, qua per fortuna c'è un rosa delineata e se saranno fatti interventi sappiamo già dove e come. Con il Ds Cangi c'è un rapporto quotidiano, sappiamo dove poter andare a sistemare la rosa. Certo, c'è chi magari vuole trovare maggior minutaggio, ma valuteremo tutto. L'importante è tenere il gruppo sempre sollecitato, anche chi magari vorrà fare altre scelte, finché queste non saranno fatte".

La conclusione è poi dedicata all'anomalia del turno di riposo che, rotazione, una formazione effettuerà a ogni giornata, complice l'esclusione del Rimini dal girone. Sul fatto che questa possa incidere: "Non credo inciderà molto, il coefficiente di difficoltà della seconda parte di stagione sarà dato soprattutto dagli obiettivi dei vari club. Il livello si alza. Anzi, probabilmente, nei periodi in cui si giocheranno 4-5 partite in 15 giorni, un riposo farà bene: noi cercheremo di sfruttarlo a nostro vantaggio".