Ufficiale Lumezzane, interrotto il prestito di Simone Cantamessa: torna all'Union Brescia

Simone Cantamessa lascia il Lumezzane e torna all'Union Brescia, club proprietario del cartellino. Di seguito la nota del club:

"FC Lumezzane comunica l’interruzione del prestito annuale del centrocampista Simone Cantamessa che fa rientro all’Union Brescia.

Simone, sempre distintosi per professionalità e dedizione, ha vestito la maglia rossoblù in quattro occasioni esordendo alla terza giornata nella trasferta di Alcione. E’ poi sceso in campo anche contro Ospitaletto, Giana Erminio e Trento.

A Simone il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".