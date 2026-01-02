Serie A, 18ª giornata LIVE: torna Leao. Gasperini conferma Ferguson dal 1'
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 18ª giornata di Serie A:
CAGLIARI-MILAN - Venerdì 2 gennaio ore 20.45
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Deiola, Adopo; Gaetano; Borrelli, Kilicsoy.
Allenatore: Fabio Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
------------------------------------------------------------
COMO-UDINESE - Sabato 3 gennaio ore 12.30
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, J. Rodriguez; Douvikas.
Allenatore: Cesc Fabregas.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Kosta Runjaic.
------------------------------------------------------------
GENOA-PISA - Sabato 3 gennaio ore 15
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.
Allenatore: Daniele De Rossi.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister.
Allenatore: Alberto Gilardino.
------------------------------------------------------------
SASSUOLO-PARMA - Sabato 3 gennaio ore 15
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Lauriente.
Allenatore: Fabio Grosso.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati (C), Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino.
Allenatore: Carlos Cuesta.
------------------------------------------------------------
JUVENTUS-LECCE - Sabato 3 gennaio ore 18
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Zhegrova, Yildiz; David.
Allenatore: Luciano Spalletti.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ramadani, Kaba; Sottil, Stulic, Pierotti.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.
------------------------------------------------------------
ATALANTA-ROMA - Sabato 3 gennaio ore 20.45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic, De Ketelaere; Scamacca.
Allenatore: Raffaele Palladino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.
Allenatrore: Gian Piero Gasperini.
------------------------------------------------------------
LAZIO-NAPOLI - Domenica 4 gennaio ore 12.30
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.
Allenatore: Antonio Conte.
------------------------------------------------------------
FIORENTINA-CREMONESE - Domenica 4 gennaio ore 15
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Piccoli. All.: Vanoli.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
Allenatore: Davide Nicola.
------------------------------------------------------------
HELLAS VERONA-TORINO - Domenica 4 gennaio ore 18
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Allenatore: Paolo Zanetti.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Lazaro, Gineitis, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Simeone, Adams.
Allenatore: Marco Baroni.
------------------------------------------------------------
INTER-BOLOGNA - Domenica 4 gennaio ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
Allenatore: Cristian Chivu.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
