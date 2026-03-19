Da Lautaro a Rabiot, passando per De Bruyne e Vlahovic: quando i leader mancano davvero

Nel calcio moderno si parla spesso di sostituibilità, ma ci sono giocatori che continuano a fare la differenza più degli altri. Non solo per qualità tecnica, ma per personalità, esperienza e peso nello spogliatoio. In Serie A gli esempi non mancano e, quando vengono a mancare, le loro squadre ne risentono in modo evidente. Il Corriere della Sera passa in rassegna i principali leader mancati alle big di Serie A.

È il caso dell’Inter, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con l’assenza di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro non è ancora pronto dopo il problema al polpaccio e potrebbe saltare anche la prossima gara, con lo staff che preferisce non correre rischi in vista dello sprint finale e degli impegni internazionali. Senza di lui l’attacco ha perso incisività: dall’infortunio accusato a Bodo è arrivato un solo gol dal reparto offensivo, segnale chiaro di quanto la sua presenza sia determinante.

Situazione simile anche in casa Milan con Adrien Rabiot, la cui assenza per squalifica ha pesato più del previsto. I numeri parlano chiaro: con il francese in campo la media punti è da squadra da vertice, senza di lui il rendimento cala sensibilmente. Allegri lo considera un riferimento assoluto per equilibrio e mentalità, tanto da aver chiesto per il futuro altri giocatori con caratteristiche simili.

Anche Napoli e Juventus hanno atteso a lungo i propri leader. Kevin De Bruyne è appena rientrato dopo oltre quattro mesi di stop ed è tornato subito decisivo, mentre Dusan Vlahovic è vicino al rientro dopo una lunga assenza e può ridare peso all’attacco bianconero. Quando certi giocatori mancano, non è solo una questione tecnica: cambia l’aria, cambia la squadra. E spesso cambia anche la stagione.