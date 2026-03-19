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Highlights Champions, Liverpool-Galatasaray 4-0: brutti infortuni per Lang e Osimhen
Dopo aver perso 1-0 l'andata in Turchia, il Liverpool ad Anfield ribalta le sorti della sfida vincendo 4-0 contro il Galatasaray e accede ai quarti di finale di Champions League. I gol degli inglesi portano la firma di Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch, adesso saranno chiamati alla super sfida contro il PSG, squadra Campione d’Europa in carica.
Nel frattempo, lato Galatasaray, si deve fare i conti con due brutti infortuni: Noa Lang, l'ex Napoli feritosi ieri sera alla mano destra durante la sfida con i Reds sbattendo contro i cartelloni pubblicitari, ha riportato un taglio profondo al pollice. Brutta serata ad Anfield anche per Osimhen: per lui frattura al braccio destro.
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