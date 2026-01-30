Ufficiale Il grande ritorno è servito: Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore del Pescara

Dopo le visite mediche di ieri sera e le prime parole da giocatore del Pescara adesso Lorenzo Insigne è a tutti gli effetti un giocatore del Delfino. Come si legge nell'apposita sezione dedicata al calciomercato sul sito della Lega B il club abruzzese ha depositato il contratto dell'esterno offensivo.

Insigne torna così a vestire la maglia biancazzurra dove si era messo in luce nel 2011/12 quando conquistò la promozione in Serie A con Zdenek Zeman in panchina e una squadra dove brillavano anche Ciro Immobile e Marco Verratti. A 34 anni, dopo una lunghissima carriera al Napoli (400 presenze e 122 reti) con cui ha conquistato due Coppe Italia (2014 e 2020) e sfiorato lo scudetto in più occasioni ed essere rimasto svincolato dopo l’esperienza in Major League Soccer con la maglia del Toronto, l’attaccante torna nella piazza che lo ha lanciato legandosi al club con un contratto di sei mesi con opzione per il prossimo anno (ancora da confermare vista l’assenza del comunicato ufficiale).

"Ho un ottimo rapporto con il presidente e con il direttore sportivo, ma la ciliegina sulla torta l’ha messa Marco Verratti: - sono state le parole di Insigne sulla decisione di tornare a Pescara - è stato lui a spingere per questo trasferimento. Sono davvero contento di questa scelta. Pescara è una piazza importante e merita di rimanere in Serie B".