Inter, Frattesi va o resta? Intanto anche la Lazio stacca il numerino da pretendente

La Juventus resta sempre in agguato, nel frattempo Davide Frattesi resta un giocatore appetibile e lo scarso minutaggio trovato questa stagione all'Inter potrebbe spingerlo anche a cambiare aria una volta per tutte. Anche negli ultimi concitati giorni di mercato.

Anche Fenerbahce e Nottingham Forest, come raccontato da TMW, sono sulle tracce della mezzala italiana di 26 anni, ma si sarebbe fatto avanti un altro club. Si tratta della Lazio di Maurizio Sarri, rimasta impoverita a centrocampo dall'addio di Guendouzi: secondo quanto riferito da Sport Mediaset, i biancocelesti vorrebbero fare un regalo all'allenatore toscano e alla piazza con l'ingaggio del classe '99. L'interesse mostrato dalla dirigenza capitolina sarebbe così deciso al punto da poter formulare anche un'offerta a breve intorno ai 25 milioni di euro.

Secondo l'emittente televisiva, tuttavia, potrebbe essere un prezzo non soddisfacente per l'Inter, rimasta irremovibile di fronte alla valutazione di almeno 35 milioni per Frattesi. Oltre alla formula imprescindibile del trasferimento a titolo definivo o tramite prestito con obbligo di riscatto. Finora i sondaggi e le proposte recapitate in sede di viale della Liberazione non hanno soddisfatto i vertici nerazzurri e il giocatore non ha mai avuto la possibilità di salutare. Ma chissà cosa potrebbe succedere nelle ultime ore del mercato invernale.