Tresoldi non pensa solo al Club Brugge: "Sogno il Milan. Per me è meglio di Real e City"
Nicolò Tresoldi è ormai noto che sia un tifosissimo del Milan, malgrado oggi vesta la maglia del Club Brugge. Intervistato da MilanNews.it non ha nascosto la sua ammirazione per Rafael Leao: "Sono cresciuto con gente come Leao, quindi per me è un idolo. Diciamo che quando l’ho incontrato ero un pochettino teso, sudavo un pochettino (ride, ndr). Comunque sia per me è come un idolo Rafa, è ovvio che mi piacerebbe giocare insieme a lui".
Un giorno giocherà al Milan?
"Vediamo (ride, ndr). Sto facendo belle esperienze qua, mi sto preparando, sto migliorando per un giorno raggiungere i miei sogni. Il mio sogno per me è questo".
Sarebbe meglio di Real Madrid e Manchester City?
"Per me il massimo è il Milan. Ce l'ho davvero nel cuore".
Può dire Forza Milan o ancora non se la sente?
"(Ride, ndr) Ancora non posso, un giorno con la divisa del Milan potrò farlo. Adesso vediamo…".
Che ne pensa della lotta Scudetto? Il Milan è secondo…
"Tutto è fattibile nel calcio. Con l’acquisto di Fullkrug che è di Hannover… Io sono di Hannover come lui. Mi ha fatto un sacco piacere che sia andato lì e credo possa fare molto molto bene, magari anche aiutare il Milan a vincere lo Scudetto".
