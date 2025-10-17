Da una sosta all'altra. Vieira e il Genoa provano a risalire con cinque gare in un mese
Il Genoa si ributta in campionato con una posizione di classifica che fotografa bene la prima parte di stagione della squadra di Vieira. L'ultimo posto in coabitazione col Pisa - con due punti in sei giornate - non permette infatti di dormire sonni tranquilli.
Archiviata la sosta per le Nazionali, per i rossoblù arrivano cinque sfide nelle quali ci saranno pochi margini di errore: si inizia a Marassi col Parma - altra squadra che deve reagire all'ultimo ko interno contro il Lecce - prima di affrontare la delicata trasferta di Torino con i granata. Poi, in perfetta alternanza tra casa e trasferta, per mister Vieira ci sarà l'impegno interno con la sorprendente Cremonese, il Sassuolo al Mapei Stadium, per finire - sempre in casa - contro la Fiorentina. Una squadra che oggi è in difficoltà ma destinata comunque a lasciare i bassifondi della classifica.
Di seguito il programma delle sfide del Genoa fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Genoa-Parma (Serie A, 7^ giornata), domenica 19 ottobre
- Torino-Genoa (Serie A, 8^ giornata), domenica 26 ottobre
- Genoa-Cremonese (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre
- Sassuolo-Genoa (Serie A, 10^ giornata), domenica 2 novembre
- Genoa-Fiorentina (Serie A, 11^ giornata), domenica 9 novembre
