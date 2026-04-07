TMW Dal dramma Mondiale ai gol: Barella, Mancini, Politano e non solo. Sembra quasi uno scherzo

Diciamocelo chiaramente. La mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale ci fa ancora male, malissimo. Difficile metabolizzarla, difficile accettare che per la terza volta consecutiva vedremo la competizione più importante di tutte, parlando di Nazionale, senza i colori azzurri. E l'ultimo turno di Serie A, in un certo senso, ha rincarato la dose, visto che ben cinque giocatori che facevano parte della spedizione che ha fallito clamorosamente in Bosnia hanno trovato il gol in campionato.

In ordine, e poi parleremo anche più in generale degli italiani, sono andati a segno con le rispettive squadre nell'ultimo turno: Gianluca Mancini con la Roma, Nicolò Barella con l'Inter, Giorgio Scalvini e Giacomo Raspadori con l'Atalanta e Matteo Politano con il Napoli. Tutti giocatori che facevano parte del gruppo convocato da Rino Gattuso per il doppio impegno contro Irlanda del Nord e Bosnia. Sembra uno scherzo, di cattivo gusto, anche perché stiamo parlando di calciatori che non sono proprio abbonati con il gol in questa stagione.

Ma c'è di più. Dei 23 gol segnati nella trentunesima giornata di Serie A, ben 11, quindi quasi la metà, sono stati segnati da giocatori italiani, proprio nei giorni in cui non si fa altro che parlare dei nostri connazionali non all'altezza della maglia della Nazionale e dei talenti che non nascono più in Italia, secondo qualcuno. Ai cinque gol già citati dobbiamo infatti aggiungere anche quelli di Sebastiano Esposito, Andrea Pinamonti, Nicolò Fagioli, Enrico Delprato, Federico Bonazzoli e Lorenzo Pellegrini. Oltre al danno la beffa dunque, o quasi, proprio nella prima giornata di Serie A dopo il fallimento italiano per la terza volta consecutiva.