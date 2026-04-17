De Vrij: "Battere il Cagliari per qualcuno era facile, ma non è così. Contenti del clean sheet"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ha analizzato così il 3-0 rifilato al Cagliari: "Venivamo da due vittorie importanti che non sono state facili, oggi per qualcuno era facile ma non era così. Poi vincere aiuta a vincere. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, loro sono stati bravi, poi si sono aperti e noi siamo riusciti a sbloccarla e a gestirla".

Sui miglioramenti in difesa dell'Inter: "Abbiamo subito qualche gol di troppo, cerchiamo di migliorare la nostra fase difensiva per riuscire a fare meglio anche lì. Siamo contenti del clean sheet oggi".

Su come si affrontano le ultime cinque partite: "Per vincere".