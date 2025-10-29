Dal rigore sbagliato alla titolarità di questa sera: Cornet cerca il riscatto con la Cremonese

La ricerca del riscatto. Maxwel Cornet oggi scenderà in campo dal primo minuto nel match contro la Cremonese che il Genoa disputerà fra poco più di mezz'ora. Una presenza un po' a sorpresa con il tecnico Patrick Vieira che ridisegna il reparto offensivo confermando il solo Ekhator dal primo minuto e Maliovskyi nel ruolo di trequartista. A sinistra infatti ci sarà Valentin Carboni mentre a destra appunto l'ivoriano, ritornato all'ombra della Lanterna nell'ultimo giorno del mercato estivo.

Il rigore sbagliato col Parma e la parata di Paleari a Torino

Le sue due uniche prestazioni stagionali non sono state positive. Contro il Parma infatti si è incaricato della battuta del calcio di rigore a tempo quasi scaduto calciandolo non benissimo e facendoselo neutralizzare da Suzuki che ha blindato lo 0-0 finale. A Torino invece l'occasione sempre nel finale con Paleari che ha compiuto un autentico miracolo salvando il risultato.

Alla ricerca del riscatto

Fiducia però è la parola d'ordine in casa Genoa. Con l'allenatore rossoblù che ha deciso di lanciarlo dal primo minuto coadiuvato da quanto fatto in settimana e dando spinta offensiva sulle fasce in un match assolutamente da vincere. Un'occasione importante per cercare l'immediato riscatto. E aiutare il Genoa ad uscire dai un momento delicato.