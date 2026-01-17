Dall'Argentina con furore. Pisa, ecco Felipe Loyola: il cileno è appena sbarcato in città

Ieri sera, nell'immediato post partita di Pisa-Atalanta 1-1, mister Alberto Gilardino ha avuto modo di presentare il prossimo colpo nerazzurro del calciomercato, Felipe Loyola. "Ha la garra giusta, è quello che ci serve. Arriva da un campionato sudamericano (per la precisione, dall'Independiente) e ha nel DNA quelle caratteristiche che stiamo cercando di mettere ulteriormente nella nostra squadra. È un box to box, ha qualità e lo aspettiamo".

Partito nelle scorse ore dall'Buenos Aires - sottolinea in questo senso sestaporta.news - Felipe Loyola è arrivato proprio in questi minuti a Pisa, nello specifico presso l'albergo Continental di Tirrenia che lo ospita.

I dettagli del trasferimento di Loyola dall'Independiente al Pisa.

Di seguito le cifre definitive dell'operazione che porta il classe 2000 cileno in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il Pisa pagherà 1,3 milioni di euro come onere per il trasferimento a titolo temporaneo, con 200mila euro che si possono aggiungere come tetto massimo di bonus. La condizione per far scattare l'acquisto a titolo definitivo di Loyola è il raggiungimento di 5 presenze in campionato, tra domenica e lunedì il calciatore è atteso in Italia per le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto con quello che sarà il suo nuovo club. Almeno fino a giugno, ma con la possibilità di estendere ancora l'avventura.