Pace fatta tra Zaha e Mateta. Il francese: "Abbiamo chiarito in privato, è tutto a posto"

Negli ultimi giorni, il nome di Jean-Philippe Mateta è finito al centro delle cronache non solo per le sue prestazioni con il Crystal Palace, ma per una polemica nata sui social con il suo ex compagno di squadra Wilfried Zaha. Tutto è partito da un’intervista in cui l’attaccante francese aveva ricordato con ironia come, ai tempi del Palace, alcuni compagni si fossero presi gioco di lui quando confessò il sogno di vestire la maglia della nazionale francese. facendo il nome di Zaha.

Un racconto che non è piaciuto all’ivoriano, che ha reagito con durezza su Instagram, spiegando che si trattava solo di scherzi tra amici: "Ridevamo, certo, ma mai in modo cattivo. Nessuno gli ha detto che non ce l’avrebbe fatta. Perché fare il mio nome, quando eravamo in dieci in quella stanza? Solo perché sono il più famoso? È disgustoso", aveva sbottato, difendendosi da quelle che ha definito "affermazioni fuorvianti".

La vicenda, che ha fatto rapidamente il giro dei media britannici, si è però chiusa nel migliore dei modi. Durante la conferenza stampa di ieri, Mateta ha tagliato corto con una risposta concisa ma definitiva: "Ne abbiamo parlato. Tutto a posto, abbiamo chiarito in privato". Fine della storia, dunque. Dopo qualche incomprensione mediatica, tra Zaha e Mateta torna il sereno e il francese può ora concentrarsi sul campo.