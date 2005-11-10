Dall’intervento a Chukwueze alla sfida Galliani-Malagò: le top news delle 13

Mercoledì di notizie tra campo, mercato e palazzo: il Milan perde per un lungo periodo Samuel Chukwueze, il Napoli prepara la sfida di Champions League contro il Porto, mentre in FIGC si apre ufficialmente la corsa alla presidenza.

Napoli, verso Porto

Dopo il ko con la Juventus, Massimiliano Allegri vuole rilanciare i suoi nella trasferta portoghese di stasera. Torna disponibile Rasmus Hojlund dopo l’influenza e cresce l’ipotesi di vederlo in coppia con Giovane, ancora a secco di gol in maglia azzurra. Intanto è saltato il tradizionale pranzo UEFA tra le dirigenze: il Napoli ha spiegato che il Porto ha un vertice con le autorità locali.

Milan, tra infortunio e prestito

Samuel Chukwueze è stato operato a Londra per la rottura di un tendine dell’anca sinistra e inizierà il recupero in Italia, con tempi che saranno comunicati. Gioca poco Francesco Camarda: il Milan valuta un prestito di sei mesi e il Pisa si è candidato, con Monza e Frosinone interessate.

Juventus, in campo e sul mercato

Alla vigilia dell’Europa League con l’AZ Alkmaar, Weston McKennie si è allenato in gruppo, come Kerim Alajbegovic. Luciano Spalletti deve rinunciare a 11 giocatori tra infortunati e fuori lista. Sul mercato, con la ricapitalizzazione da 250 milioni, la priorità resta un attaccante: Balogun e Sesko sono in cima, poi Brobbey, Ebnoutalib e Raimondo, quest’ultimo fermo però per due mesi.

Inter, rinnovi e attacco

Giuseppe Marotta frena sull’ansia da scadenze e su Dimarco. Restano da definire i casi di Calhanoglu, Bastoni, Thuram e Carlos Augusto. Per il futuro offensivo piacciono Chiesa, Inacio, Mendy, Robinson e Raspadori.

FIGC, Malagò contro Galliani

Per le elezioni del 14 dicembre è ufficiale la candidatura di Giovanni Malagò, mentre Adriano Galliani è atteso al deposito oggi. L’ex dirigente rossonero parte dal 30% di AIC e AIAC, il commissario dal sostegno di 11 club di Serie A. Decisiva sarà la LND.

Dall’estero

Il Lione ha accettato le dimissioni di Paulo Fonseca, destinato allo Sporting, con Jorge Maciel in panchina ad interim. Il Fenerbahçe ha scelto Emre Belözoğlu al posto di Kartal. In Spagna, dopo la morte di Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife, LaLiga valuta il rinvio del prossimo turno.