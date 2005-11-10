Gabri Veiga a un passo dal Napoli: ha preferito l'Arabia, stasera lo sfida con il Porto

Gabri Veiga è stato davvero a un millimetro dal vestire la maglia del Napoli. Qualche illustre commentatore di mercato ne dava già fatto il trasferimento dal Celta Vigo all’ombra del Vesuvio per il centrocampista offensivo classe 2002, per 36 milioni di euro, ma qualcosa è andato storto. O meglio, lo ha spinto a virare verso l’est e in direzione dei petrodollari garantiti dal campionato dell’Arabia Saudita e dall’Al Ahli.

Una questione (anche) morale

Il mancato approdo di Veiga a Napoli in favore dell’Al Hilal, tra l’altro, ha scatenato una serie di prese di posizione morale sul prendere una scelta di questo genere all’età che aveva nell’estate 2023 in cui è successo, da poco più che ventenne. Oltre che il consueto putiferio tra social e affini.

Oggi è l'uomo-tabellino del Porto

Stasera il Napoli va a giocare sul campo del Porto per la partita che vale per la 4^ giornata di Fase Campionato della Champions League e tra i protagonisti dei Dragoes ci sarà anche Gabri Veiga. E che protagonista, considerando che assieme a Borja Sainz, professione però attaccante, è il miglior marcatore della squadra biancoblù. Non è venuto a giocare in Italia, insomma, ma Veiga sta facendo comunque le fortune di un italiano, come il suo allenatore Farioli.