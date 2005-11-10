Fra idoli e paragoni, Vavassori: "La mask è un omaggio a Dybala. Ma non mi paragono a lui"

Nella lunga intervista rilasciata da Dominic Vavassori al Giornale di Sicilia l’esterno del Palermo ha parlato anche dei suoi miti e punti di riferimento nel calcio: “Fin da bambino ho ammirato campioni come Messi che è sempre stato il mio idolo, mentre oggi prendo spunto da altri giocatori. Penso a Lookman che ho avuto la fortuna di conoscere da vicino, Douè e Olise. Però penso che ogni giocatore debba costruire la propria identità senza assomigliare necessariamente a un altro”.

Sugli accostamenti con Miccoli e Dybala

A Palermo per il classe 2005 non mancano gli accostamenti a due talenti che hanno fatto grandi cose in passato in rosanero come Fabrizio Miccoli (81 reti in 179 presenze) e Paulo Dybala (21 gol in 93 gare): “Fa certamente piacere essere accostati a due giocatori che hanno lasciato un segno così importante nella storia del Palermo, ma sarebbe fuori luogo fare paragoni. - prosegue il numero 9 - Io sono Dominic Vavassori e spero di riuscire a dimostrare le mie qualità attraverso il lavoro e le prestazioni in campo. La mask è un piccolo omaggio a Dybala, un’esultanza che mi piace e che ho voluto riproporre, senza che questo significhi volermi paragonare a lui”.

Sulla chiamata dell’Under 21 e il futuro

Le prestazioni con la maglia del Palermo varranno a Vavassori anche la chiamata dell’Italia Under 21 con cui finora ha giocato solo una volta a giugno in amichevole: “Sono contento se arriverà l’Under 21, quella maggiore ovviamente è il sogno di qualsiasi bambino che comincia a giocare a calcio e naturalmente lo è anche per me. - conclude Vavassori con uno sguardo al futuro – Sono grato all’Atalanta per il percorso che mi ha offerto in questi anni, ma ora i miei pensieri sono dedicati tutti al Palermo. Sono però sicuro che qualsiasi scelta futura sarà la migliore per la mia carriera”.