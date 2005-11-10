Atalanta con sei assenti, ma dopo la sosta torneranno in tre: le ultime dall'infermeria

L'Atalanta prosegue la preparazione in vista dei prossimi impegni, con particolare attenzione alle condizioni dei numerosi giocatori alle prese con problemi fisici. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori, Sead Kolasinac e Franck Kessie stanno svoltgendo lavoro personalizzato sul terreno di gioco.

Kolasinac e Kessie provano a recuperare per il Monza

Le attenzioni dello staff medico sono rivolte soprattutto a Kolasinac e Kessie, che salteranno la Conference ma proveranno a recuperare in tempo per la trasferta di domenica contro il Monza. L'obiettivo è inserirli almeno nella lista dei convocati, anche se le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Situazione differente per Gianluca Gaetano, Raoul Bellanova e Thomas Kristensen, che hanno effettuato soltanto terapie e torneranno a disposizione dopo la sosta per le nazionali.

Kossounou e Hien ancora ai box

Restano indisponibili anche Odilon Kossounou e Isak Hien, impegnati tra terapie e lavoro in palestra. Per entrambi il rientro è previsto dopo la sosta, senza accelerazioni nel percorso di recupero. Stesso programma per Thomas Pompei, che dovrebbe tornare arruolabile da dicembre.