Serie B, gli arbitri dell'11ª giornata di campionato: Rapuano per Ascoli-Palermo

Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare dell'undicesima giornata di Serie B. Per l'anticipo fra l'Ascoli e la capolista Palermo è stato scelto Rapuano, mentre Mariani è l'arbitro designato per il derby fra Benevento e Avellino. Mucera per Padova-Empoli, mentre Pisa-SudTirol sarà diretta da Poli.

Venerdì 6 novembre

Ascoli-Palermo – ore 20:30

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Rossi C., Bercigli

IV ufficiale: Turrini

VAR: Volpi (on site allo Stadio Del Duca di Ascoli)

AVAR: Fourneau (on site allo Stadio Del Duca di Ascoli)

Sabato 7 novembre

Cesena-Catanzaro – ore 15:00

Arbitro: Di Loreto

Assistenti: Ceolin, Tempestilli

IV ufficiale: Galipò

VAR: Maggioni

AVAR: La Penna

Juve Stabia-Arezzo – ore 15:00

Arbitro: Mazzoni

Assistenti: Giuggioli, Gentile

IV ufficiale: Madonia

VAR: Rutella

AVAR: Di Paolo

Padova-Empoli – ore 15:00

Arbitro: Mucera

Assistenti: Mokhtar, Pistarelli

IV ufficiale: Migliorini

VAR: Massimi

AVAR: Aureliano

Pisa-Südtirol – ore 15:00

Arbitro: Poli

Assistenti: Zanellati, Laghezza

IV ufficiale: Tremolada

VAR: Santoro

AVAR: Paterna

Mantova-Hellas Verona – ore 17:15

Arbitro: Collu

Assistenti: Yoshikawa, Fontani

IV ufficiale: Perenzoni

VAR: Fabbri

AVAR: Di Vuolo

Benevento-Avellino – ore 19:30

Arbitro: Mariani

Assistenti: Galimberti, Santarossa

IV ufficiale: Ursini

VAR: Piccinini (on site allo Stadio Vigorito di Benevento)

AVAR: Del Giovane (on site allo Stadio Vigorito)

Domenica 8 novembre

Virtus Entella-Modena – ore 15:00

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Passeri, Russo

IV ufficiale: Teghille

VAR: Guida

AVAR: Manganiello

Carrarese-Sampdoria – ore 17:15

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Luciani, Di Giacinto

IV ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Prontera

AVAR: Santoro

Vicenza-Cremonese – ore 19:30

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Grasso, Della Mea

IV ufficiale: Drigo

VAR: Ghersini (on site allo Stadio Menti di Vicenza)

AVAR: Rutella (on site allo Stadio Menti di Vicenza)