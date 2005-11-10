Serie B, gli arbitri dell'11ª giornata di campionato: Rapuano per Ascoli-Palermo
Daniel Uccellieri
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare dell'undicesima giornata di Serie B. Per l'anticipo fra l'Ascoli e la capolista Palermo è stato scelto Rapuano, mentre Mariani è l'arbitro designato per il derby fra Benevento e Avellino. Mucera per Padova-Empoli, mentre Pisa-SudTirol sarà diretta da Poli.
Venerdì 6 novembre
Ascoli-Palermo – ore 20:30
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Rossi C., Bercigli
IV ufficiale: Turrini
VAR: Volpi (on site allo Stadio Del Duca di Ascoli)
AVAR: Fourneau (on site allo Stadio Del Duca di Ascoli)
Sabato 7 novembre
Cesena-Catanzaro – ore 15:00
Arbitro: Di Loreto
Assistenti: Ceolin, Tempestilli
IV ufficiale: Galipò
VAR: Maggioni
AVAR: La Penna
Juve Stabia-Arezzo – ore 15:00
Arbitro: Mazzoni
Assistenti: Giuggioli, Gentile
IV ufficiale: Madonia
VAR: Rutella
AVAR: Di Paolo
Padova-Empoli – ore 15:00
Arbitro: Mucera
Assistenti: Mokhtar, Pistarelli
IV ufficiale: Migliorini
VAR: Massimi
AVAR: Aureliano
Pisa-Südtirol – ore 15:00
Arbitro: Poli
Assistenti: Zanellati, Laghezza
IV ufficiale: Tremolada
VAR: Santoro
AVAR: Paterna
Mantova-Hellas Verona – ore 17:15
Arbitro: Collu
Assistenti: Yoshikawa, Fontani
IV ufficiale: Perenzoni
VAR: Fabbri
AVAR: Di Vuolo
Benevento-Avellino – ore 19:30
Arbitro: Mariani
Assistenti: Galimberti, Santarossa
IV ufficiale: Ursini
VAR: Piccinini (on site allo Stadio Vigorito di Benevento)
AVAR: Del Giovane (on site allo Stadio Vigorito)
Domenica 8 novembre
Virtus Entella-Modena – ore 15:00
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Passeri, Russo
IV ufficiale: Teghille
VAR: Guida
AVAR: Manganiello
Carrarese-Sampdoria – ore 17:15
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Luciani, Di Giacinto
IV ufficiale: Ferrieri Caputi
VAR: Prontera
AVAR: Santoro
Vicenza-Cremonese – ore 19:30
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Grasso, Della Mea
IV ufficiale: Drigo
VAR: Ghersini (on site allo Stadio Menti di Vicenza)
AVAR: Rutella (on site allo Stadio Menti di Vicenza)