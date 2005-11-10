I Pierozzi gemelli anche negli infortuni: i due terzini danno appuntamento al 2027

I gemelli Pierozzi, Edoardo in forza al Benevento e Niccolò del Palermo, danno appuntamento al 2027. I due terzini infatti si sono dovuti fermare per infortunio e dovranno restare fermi per diversi mesi chiudendo di fatto il loro 2026 in campo.

La coincidenza degli infortunati

Per entrambi la doccia fredda è arrivata nella giornata di ieri nonostante il calciatore giallorosso si fosse infortunato nel corso della sfida contro l’Arezzo del 24 ottobre e il rosanero quattro giorni dopo in occasione della sfida col Pisa. Una coincidenza singolare per i due gemelli che richiama la cosiddetta ‘coscienza silenziosa’ per la quale, come raccontano in molti, un gemello percepisce le sensazioni fisiche subite dall’altro (specialmente se monozigoti) anche a distanza.

I tempi di recupero dei due Pierozzi

Il più grave dei due è senza dubbio Edoardo Pierozzi che ha riportato “una lesione del tendine del bicipite femorale” che lo costringerà a un intervento chirurgico, in programma in Finlandia il 5 novembre, che gli farà saltare i prossimi cinque mesi di campionato. Per Niccolò Pierozzi invece ci sarà “un intervento chirurgico in seguito alla lussazione della spalla sinistra” che lo terrà ai box per circa due mesi, anche se molto dipenderà dall'evoluzione del recupero post operatorio.