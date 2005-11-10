Svezia, i convocati per la Nations League: prima chiamata per Njie, ci sono Karlstrom e Tornqvist
Simone Lorini
Sono state diramate le convocazioni per le prossime gare di Nations League della Svezia: prima chiamata per Alieu Njie della Fiorentina, grande protagonista in questo inizio di stagione con i viola. Gli scandinavi se la vedranno con la Bosnia ed Erzegovina e Polonia nel giro di tre giorni, querste le scelte del ct.
Portieri
Viktor Johansson – Stoke City
Noel Törnqvist – Monza
Jacob Widell Zetterström – Derby County
Difensori
Genesis Antwi – Strasbourg
Felix Beijmo – FC København
Hjalmar Ekdal – Burnley
Gabriel Gudmundsson – Leeds United
Gustaf Lagerbielke – Braga
Victor Nilsson Lindelöf – Aston Villa
Eric Smith – St. Pauli
Elliot Stroud – Hull City
Daniel Svensson – Borussia Dortmund
Centrocampisti
Yasin Ayari – Brighton & Hove Albion
Alexander Bernhardsson – Wolfsburg
Anthony Elanga – Newcastle United
Viktor Gyökeres – Arsenal
Alexander Isak – Liverpool
Jesper Karlström – Udinese
Attaccanti
Dejan Kulusevski – Tottenham Hotspur
Hugo Larsson – Fulham
Sebastian Nanasi – Strasbourg
Alieu Njie – Fiorentina
Benjamin Nygren – Celtic
Patrik Wålemark – Lech Poznań
Besfort Zeneli – Union Saint-Gilloise