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Atalanta, a breve la conferenza di Elmas pre Kairat Almaty

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Filippo Davide Di Santo
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Filippo Davide Di Santo
Oggi alle 13:40Serie A
04.11.2026 13:40Serie A
Fonti preferite
Le dichiarazioni in conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta in vista della gara di UEFA Conference League contro il Kairat Almaty
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

13:40Eljif Elmas presenta così la gara valida per la terza giornata di UEFA Conference League in programma domani contro il Kairat Almaty. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 14:00.

Fonte: Inviato da Zingonia

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