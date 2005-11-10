Atalanta, a breve la conferenza di Elmas pre Kairat Almaty

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Atalanta, a breve la conferenza di Elmas pre Kairat AlmatyLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
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Oggi alle 13:40Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
04.11.2026 13:40Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta in vista della gara di UEFA Conference League contro il Kairat Almaty
TUTTOmercatoWEB
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13:40–Eljif Elmas presenta così la gara valida per la terza giornata di UEFA Conference League in programma domani contro il Kairat Almaty. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 14:00.
Fonte: Inviato da Zingonia
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