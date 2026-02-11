Dalla Germania, tutti vogliono strappare Potulski al Mainz: ci sono anche Inter, Milan e Como

Kacper Potulski è uno dei talenti che in estate potrebbe lasciare il Mainz. Il difensore centrale ha un contratto valido con il club tedesco fino al 2028, ma, secondo quanto riportato da Sky Sport DE, Milan, Inter e Como hanno già raccolto informazioni sul classe 2007 che compirà 19 anni a ottobre. La concorrenza però non manca, visto che in Inghilterra si sono già mossi Brighton, Brentford e Chelsea, che potrebbe anche girarlo in prestito allo Strasburgo per farlo crescere e maturare.

Considerato un talento indiscutibile, Potulski nasce calcisticamente proprio al Mainz, ma ha giocato anche al Legia Varsavia. Con la squadra tedesca è stato impiegato 7 volte in Bundesliga, segnando un gol, e 5 in Conference League, mentre sono 6 i gettoni collezionati in stagione con il Mainz II. La Polonia ha trovato un altro talento, c'è solo da capire dove deciderà di trasferirsi visti i tanti interessi dall'estero.