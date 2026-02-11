Falco: "Il Lecce fa troppa fatica a finalizzare. Dietro Falcone è una diga, meriterebbe di più"

Nel corso dell'intervista concessa al Corriere dello Sport, l'ex attaccante di Cagliari e Lecce Filippo Falco ha parlato così delle difficoltà offensive della squadra salentina: “È un dato oggettivo che emerge analizzando le prestazioni: da un paio d’anni il problema principale resta la finalizzazione e il numero di gol realizzati rispetto alla mole di gioco creata. Di contro, però, la squadra vanta una fase difensiva straordinaria, una vera e propria diga blindata da un portiere come Falcone che, per qualità, costanza e interventi miracolosi, è assolutamente da top team e meriterebbe palcoscenici ancora più prestigiosi”.

Questa la classifica dei marcatori in casa Lecce:

Lameck Banda 3 gol

Konan N'Dri 2 gol

Lassana Coulibaly 2 gol

Medon Berisha 2 gol

Nikola Stulic 2 gol

Francesco Camarda 1 gol

Riccardo Sottil 1 gol

Tiago Gabriel 1 gol

Mohamed Kaba 1 gol

Omri Gandelman 1 gol