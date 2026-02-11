Jovetic: "Sarebbe bello chiudere la carriera a Firenze. Mi ha cercato il Venezia nel 2024"

Stevan Jovetic oggi veste la maglia dell'Omonia Nicosia, ma rimarrà sempre legato all'Italia per ovvi motivi. A testimoniarlo sono proprio le parole del fantasista montenegrino ai microfoni di Radio Bruno, dove ha ammesso: "La Fiorentina è la mia squadra del cuore, dove sono stato di più e dove ho ricevuto tanto affetto. Seguo tutte le partite".

Nel 2024 ha giocato e vinto con la maglia dell'Olympiacos la finale di Conference League. Dall'altra parte però c'era la Fiorentina, che effetto le ha fatto?

"È stato strano giocarla contro la Fiorentina. A fine gara sono andato subito dai tifosi viola, so quanto ci tenevano. Mi dispiace anche per la situazione attuale. Il cambio di allenatore è sempre delicato, un po’ di equilibrio si è ritrovato, ma ora servono punti per salvarsi. Nel finale le squadre che lottano per non retrocedere mettono il turbo, l’ho vissuto anche all’Hertha: è pesante emotivamente".

Ci sono stati contatti con la Fiorentina di recente?

"Non c’è mai stato nulla. Sarebbe bello chiudere la carriera a Firenze. Ho avuto offerte dall’Italia, soprattutto dal Venezia, ma non volevo lottare per la retrocessione".