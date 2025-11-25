Courtois fermo per una gastroenterite: non partirà per Atene, Lunin sarà titolare

Brutta notizia per Xabi Alonso alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Olympiacos. Il portiere belga Thibaut Courtois ha lasciato anzitempo la Ciudad Deportiva di Valdebebas prima dell’allenamento odierno a causa di una gastroenterite e non dovrebbe partire con la squadra per Atene.

Il club madrileno ha confermato la sua assenza ma ha lasciato comunque aperta la porta alla possibilità di un recupero in extremis: "Dopo le valutazioni odierne dei nostri Servizi Medici, a Courtois è stato diagnosticato un processo virale gastrointestinale. La situazione resta da valutare", si legge nel comunicato ufficiale. Se dovesse essere confermata l’assenza, Courtois salterebbe un incontro per la prima volta in stagione dopo 3 mesi in cui ha sempre giocato. A difendere i pali sarà probabilmente Andriy Lunin, supportato da Fran González come secondo portiere e dal giovane Javi Navarro, dato che Sergio Mestre non è incluso nella lista UEFA.

La situazione si complica ulteriormente considerando le assenze già certe di Carvajal, Militao e Alaba. Xabi Alonso valuterà nelle prossime ore le condizioni di altri giocatori in via di recupero, come Rüdiger, Tchouaméni e Mastantuono, per capire chi potrà essere disponibile per il match. L’infortunio di Courtois rappresenta un serio problema per il Madrid, che punta a consolidare la sua posizione in Champions.