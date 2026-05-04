Dalla Spagna: presto il via ufficiale alla trattativa Inter-Barcellona per Bastoni

La trattativa fra Inter e Barcellona per Alessandro Bastoni prenderà presto il via. Lo scrive quest'oggi il quotidiano catalano Sport, che spiega come il difensore italiano resti la priorità assoluta dei blaugrana in vista della sessione estiva di calciomercato, con Romero del Tottenham visto solo come un'alternativa nel caso in cui non dovesse arrivare l'accordo con l'Inter.

Nell'analisi del quotidiano spagnolo si legge anche di una certa irritazione in casa Barcellona per il mancato "aiuto" dello stesso Bastoni e del suo entourage: nello specifico, il giocatore non avrebbe ancora forzato la mano con l'Inter spiegando la propria volontà di indossare la maglia blaugrana. Una mossa che, nelle idee del Barça, aiuterebbe nello scopo di abbassare le pretese nerazzurre per il suo cartellino, con Ausilio e Marotta che non sembrano intenzionati a scendere sotto i 60 milioni di euro.

A tal proposito lo stesso Marotta ha ammesso l'interesse del Barcellona per il giocatore nelle scorse ore: "E' un grande campione, su di lui ci sono gli occhi puntati così come su di altri. Non nascondo un interessamento da parte del Barcellona, ma ancora niente di concreto. Un giocatore va via se esprime la volontà di andarsene, in questo momento è felice di stare con noi e noi siamo felici di lui".