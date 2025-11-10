Napoli-Conte forse non sono ai titoli di coda. Ma lo erano già la scorsa estate

Il 10 di novembre, con il Napoli che perde due a zero con il Bologna, sembra si sia arrivati a uno snodo fondamentale per Antonio Conte. “Parlo di cuore, voglia, fame. Aspetti che ti portano a fare qualcosa di straordinario come abbiamo fatto lo scorso anno. Stiamo facendo molta fatica, in questo momento non siamo squadra e mi dispiace perché sono passati quattro mesi".

Uno sfogo che non può non partire da lontano. Di quando, in estate, era a un passo dalla Juventus, ma poi con un incontro con De Laurentiis si era deciso di porre un punto, passare la spugna e ricominciare. Non può funzionare così, fra adulti. C'è un nodo gordiano e va risolto, altrimenti il rischio è che si ripresenti alla prima instabilità. Esattamente come ora. La realtà è che Conte e DeLa non si parlavano da mesi prima dello Scudetto, poi si è deciso di risolvere tutto a tarallucci e vino. Il rischio è che si possa incrinare tutto quanto è capitato nello scorso anno. Il problema poi sono i soldi: in caso di dimissioni non ci saranno problemi ad accettarle, altrimenti si andrà avanti così, di sfogo in sfogo.

Finché la situazione non sarà definitivamente compromessa. Non è detto che non lo sia già, ma il Napoli non è lontano dai primi posti in classifica e può realisticamente rientrare in qualsiasi tipo di discorso. A patto che, almeno fino a giugno, entrambe le parti possano trovare un accordo.