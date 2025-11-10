TMW Hernanes: "Alla Lazio manca uno... alla Hernanes. Juventus? Non ci sono campioni"

Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, è intervenuto a margine del raduno indoor Operazione Nostalgia presso l'Aula Giulio Cesare del Campidoglio, parlando così ai media presenti, tra cui TMW: "Il calcio è cambiato, questo è un fatto. Oggi c'è più spazio per le individualità, però paradossalmente il gioco è più collettivo e tutti devono fare tutto. Ragionando così si perdono i giocatori specifici, quelli che sanno fare gol, sanno saltare l'uomo... Un tempo questo sport dipendeva da loro, ora è più collettivo".

Cosa è successo ieri alla Lazio?

"Era un buon momento, una striscia molto positiva, a parte il mercato e gli infortuni. Sarri sta riuscendo a ottenere il massimo, ma sappiamo che a San Siro se l'Inter è in giornata è tra le più forti al mondo, è una squadra che gioca insieme da anni ed era difficile. La Lazio ha comunque avuto coraggio di dimostrare che ha potenzialità e si è visto, ma i nerazzurri hanno portato a casa il risultato".

Manca un Hernanes oggi ai biancocelesti?

"A livello di caratteristiche tecniche sì, ma oggi il calcio dipende meno da giocatori come ero io, che ero anche troppo individualista a volte, mi piaceva dribblare e fare le cose a modo mio. Oggi questo sport non permette più questi giocatori (ride, ndr)".

Come mai la Juventus è così in difficoltà?

"È una situazione che deriva a un ciclo molto vincente, dove avevi un'identità chiara e ben definita. Ricostruire da capo tutto… Anche fuori dal campo le figure che c'erano prima non ci sono più. Le aziende, le squadre vanno avanti perché ci sono persone competenti, non solo per la storia. Alla Juve ci sono e ci stanno provando, ma senza giocatori importanti per raggiungere certi obiettivi hai flessioni normali, dovute a mancanze dei campioni. Lì devi giocare sempre per vincere e se non li hai non puoi farlo".