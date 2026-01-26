"Daniel is here!". Maldini è già arrivato a Roma, la Lazio lo annuncia sui social
Daniel Maldini è ormai a un passo dalla Lazio. L'attaccante italiano è arrivato adesso a Roma, come testimoniato dal post su X dell'account del club, che lo ritrae con in mano la sciarpa dei biancoceleste. Il figlio d'arte lascia l'Atalanta in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, fissato a 14 milioni. Di seguito il post integrale:
