Daniel Maldini il primo vero acquisto della Lazio: caso Romagnoli a sette giorni dal gong

Guai a parlare di smobilitazione. “Non c’è alcuna squadra in svendita”, ha tuonato nelle scorse ore Claudio Lotito. Le cessioni di Mateo Guendouzi, Valentin Castellanos e Christos Mandas - quest’ultima ancora da ufficializzare - hanno però dato un’impressione contraria, in casa Lazio. Anche se è vero che i biancocelesti, finora, hanno sostituito ruolo su ruolo. E questo sembra il trend anche in vista della fine.

Caso Romagnoli. lI grande tema, al momento, è quello legato all’addio del centrale, che a Lecce ha salutato tutti. Con un colpo di scena, la Lazio ha chiuso all’ultimo alla partenza verso il Qatar (lo aspetta l'Al-Sadd di Roberto Mancini): “Una scelta meditata”, ha detto Lotito. I rapporti tra i due sono ai minimi termini, meno quelli con Sarri che voleva a tutti i costi trattenere il difensore: ha vinto, ma il rischio di avere un giocatore scontento è dietro l’angolo.

Doppio colpo. A una settimana esatta dalla chiusura del mercato - il 2 febbraio alle 20 - oggi la Lazio si è concessa due rinforzi: il portiere Edoardo Motta, che prenderà il posto di Mandas, e soprattutto Daniel Maldini, di fatto il primo vero acquisto, perché l’unico arrivato senza sostituire qualcun altro. A meno di sorprese. Il direttore sportivo Angelo Fabiani continuerà ora a scandagliare il mercato: di recente aveva lavorato soprattutto su un difensore centrale - Ranieri, Diogo Leite e Danilho Doekhi tra i nomi più chiacchierati -, ma se Romagnoli davvero rimarrà è credibile pensare che questo non sia più un obiettivo.

Di seguito tutte le trattative della Lazio già ufficiali in questo calciomercato di gennaio 2026.

ACQUISTI

Kenneth Taylor (C) (Ajax) DEF

Petar Ratkov (A) (Red Bull Salzburg) DEF

CESSIONI

Marcos Antônio (C) (San Paolo) DEF

Dimitrije Kamenovic (D) (Lokomotiva Zagreb) DEF

Diego González (A) (Atlas) DEF

Leonardo Di Tommaso (C) (Audace Cerignola) PRE

Mattéo Guendouzi (C) (Fenerbahçe) DEF

Valentín Castellanos (A) (West Ham) DEF

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato